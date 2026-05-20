عراقجي: عودة الحرب ستجلب المفاجآت لخصوم إيران

وقال، في منشور عبر منصة، إن " الأمريكي أقرّ، بعد أشهر من بدء الحرب على ، بخسارة عشرات الطائرات التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات".وتابع أن "القوات المسلحة الإيرانية أثبتت قدرتها على إسقاط مقاتلات متطورة"، محذرًا من أن "أي عودة للمواجهة العسكرية ستقابل بمفاجآت جديدة".وأكد أن بلاده استفادت من "الدروس والمعرفة المكتسبة" خلال المواجهات الأخيرة، محذرًا من أن "العودة إلى الحرب ستحمل المزيد من المفاجآت"، على حد قوله.