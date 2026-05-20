الكنيست الإسرائيلي يصادق على حل نفسه بغياب نتنياهو

وقال رئيس إنهم صادقوا على حل البرلمان بأغلبية 110 نواب ودون معارضة بقراءة تمهيدية.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الإسرائيلي تغيب عن جلسة التصويت لانشغاله بعقد اجتماع أمني.والتصويت بالقراءة التمهيدية سيكون التصويت الأول، ويتبعه تصويت بـ3 قراءات على مشروع القانون دون جدول زمني محدد حتى الآن.وتنتهي ولاية الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتُجرى الانتخابات يوم 27 من ذات الشهر، وثمة تقارير عن أن الأول من سبتمبر/أيلول تاريخ مقترح أيضا.وجاءت تطورات حل الكنيست على خلفية أزمة قانون التجنيد، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الزعيم الديني للحريديم الليتوانيين الحاخام دوف أوعز لنواب حزب "ديغل هتوراه" بدعم حل الكنيست.وقرر الحاخام لاندو الإقدام على هذه الخطوة عقب إبلاغ نتنياهو الأحزاب الحريدية بعدم توفر أغلبية برلمانية لتمرير التجنيد لإعفاء (اليهود المتدينين) من .