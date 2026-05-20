"عاصفة الغضب الاقتصادي".. الخارجية الامريكية تكشف تفاصيل العقوبات الأخيرة ضد ايران

وقال المتحدث باسم الخارجية، بيغوت، في بيان، انه "فرضت يوم 19 مايو (أيار) عقوبات على عدد من مكاتب صرف العملات التابعة للنظام الإيراني، والأفراد المرتبطين بها، والشركات الواجهة، بالإضافة إلى 19 سفينة تتيح مجتمعة للنظام الإيراني التحايل على العقوبات الدولية وتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".وأضاف انه "كجزء من حملة عاصفة الغضب الاقتصادي، تستهدف هذه الإجراءات النظام المالي الموازي وعمليات الشحن غير المشروعة التي تسمح لإيران بنقل مليارات الدولارات سنويًا من مبيعات النفط والبتروكيماويات، مما يدعم بشكل مباشر العمليات العسكرية للنظام ووكلائه في جميع أنحاء المنطقة".ويوم أمس، أعلنت الأمريكية، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران شملت أفراداً وكيانات وسفناً مرتبطة بطهران.وقالت الوزارة، إن العقوبات الجديدة طالت 12 فرداً و29 كياناً، إضافة إلى 19 سفينة على صلة بإيران، في إطار الإجراءات الأميركية الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على .وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الولايات المتحدة ضد شبكات تقول إنها مرتبطة بتمويل الأنشطة الإيرانية والالتفاف على العقوبات الدولية.