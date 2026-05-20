"بغداد أكدت عدم وجود مؤشرات".. الإمارات: قصف محطة براكة النووية تم من العراق

وذكر بيان للوزارة، انها "تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لهذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تطلق من الأراضي العراقية، وتستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول لدول ، وذلك في انتهاك صارخ لسيادة هذه الدول ومجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق ".وشددت الوزارة على "ضرورة التزام حكومة جمهورية ، بشكل عاجل ودون قيد أو شرط، بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها، مؤكدة على ضرورة التعامل مع هذه التهديدات بشكل فوري ومسؤول، وبما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة".وأكدت الوزارة على "أهمية أن يضطلع العراق بدوره الفاعل في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك بما يحفظ سيادته ويعزز مكانته كشريك مسؤول وفاعل في محيطه الإقليمي".وكانت أيضا قد أعلنت تعرضها لهجمات مسيرة من الأراضي العراقية، لكن وزارة خارجية أكدت أنظمة الرصد والدفاع الجوي لم تسجل أي مؤشرات على انطلاق الطائرات المسيّرة.