إيران تسجن حارس المنتخب بسبب منشور ضد السيد خامنئي

وأكدت وكالة "ميزان" الإخبارية التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن " مظاهري قيد الاعتقال"، لكنها قالت إنه أوقف بعد محاولته عبور الحدود بشكل غير قانوني.وخاض مظاهري عدداً محدوداً من المباريات الدولية مع منتخب بلاده، وكان ضمن تشكيلة 2018 في ، لكنه أمضى معظم مسيرته الدولية في ظل الحارس الأول بلا منازع بيرانفاند.ونشر مظاهري الذي دافع أيضاً عن مرمى أندية محلية كبرى، منشوراً على إنستغرام حُذِف الآن وصف فيه المرشد الأعلى بأنه "مجرد فصل مظلم وعابر" في تاريخ .وجاء منشوره بعد الاحتجاجات المحلية في كانون الثاني وقبل اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.واغتيل في غارة جوية أميركية-إسرائيلية في اليوم الأول من الحرب في 28 شباط.وذكر موقع "إيران واير" الإخباري الناطق بالفارسية، ومقره خارج إيران، أن السلطات داهمت منزل مظاهري في 25 شباط.وكتبت زوجته مريم عبد اللهي على "إنستغرام" الثلاثاء أن زوجها محتجز الآن "في سجن انفرادي قاس جداً" في أورمية بشمال غرب إيران.وقالت "كان رشيد يدافع دائماً عما يعتقد أنه صواب، وهو يدفع الآن ثمن تلك الشجاعة سجناً في الحبس الانفرادي".غير أن "ميزان" قالت في تقرير نُشر الأربعاء إنه محتجز في "عنبر عام بالسجن"، من دون تحديد المكان.وأضافت أنه "أوقف بعد محاولته مغادرة البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود الغربية لإيران، من خلال تغيير مظهره ورشوة عناصر من حرس الحدود".وتخضع الساحة الكروية في إيران لأعلى درجات التدقيق، في وقت يستعد فيه المنتخب الإيراني للرجال لخوض نهائيات كأس العالم حيث يلعب في دور المجموعات على الأراضي الأميركية.وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق هذا الشهر مصادرة أصول مرتبطة بقائد السابق علي كريمي الذي يعيش الآن في المنفى ويُعد من أشد منتقدي النظام.كما أوقف لاعب المنتخب السابق فوريا غفوري خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2022، أثناء كأس العالم الأخيرة في قطر.وأوقف غفوري، وهو من الأقلية الكردية في إيران، نتيجة تنديده بقمع المتظاهرين.