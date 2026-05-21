واشنطن تهدد بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة

وبحسب البرقية المؤرخة أمس الأربعاء، وجهت الوزارة دبلوماسييها في السفارة الأمريكية لدى إلى نقل رسالة مفادها أن ترشح "يؤجج التوتر" ويقوض خطة للسلام في غزة، وأن المضي فيه قد يترتب عليه رد من . وجاء في البرقية أن ستحمل المسؤولية إذا لم يتم سحب الترشيح.وأشارت الوثيقة إلى قرار سابق صادر في أيلول 2025 بإلغاء عقوبات المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين المعينين في بعثة فلسطين لدى في ، مضيفة أن إعادة النظر في الإجراءات لا تزال خيارا قائما.ولم يصدر تعليق فوري من البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، فيما قالت إنها تأخذ التزاماتها بموجب اتفاقية على محمل الجد، لكنها لا تعلق على إجراءات التأشيرات في الحالات الفردية.وتأتي هذه التطورات في وقت تعثرت فيه خطة ترامب لقطاع غزة، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية ورفض حركة حماس التخلي عن سلاحها. كما أشارت البرقية إلى أن منصور كان قد سحب ترشحه لرئاسة الجمعية العامة في وقت سابق تحت ضغط أمريكي، لكنها حذرت من أنه إذا انتُخب نائبًا للرئيس، فقد يظل قادرًا على ترؤس بعض جلسات الجمعية العامة.ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئيس الجمعية العامة وستة عشر نائبا للرئيس في الثاني من حزيران، بينما تتمتع البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، من دون حق التصويت.