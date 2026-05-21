بمبالغ مالية.. ألمانيا تغري اللاجئين السوريين للعودة لوطنهم
واشنطن تهدد بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة
دوليات
2026-05-21 | 01:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
86 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
هددت
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى
الأمم المتحدة
إذا لم يسحب المندوب الفلسطيني ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة.
وبحسب البرقية المؤرخة أمس الأربعاء، وجهت الوزارة دبلوماسييها في السفارة الأمريكية لدى
إسرائيل
إلى نقل رسالة مفادها أن ترشح
رياض منصور
"يؤجج التوتر" ويقوض خطة
ترامب
للسلام في غزة، وأن المضي فيه قد يترتب عليه رد من
واشنطن
. وجاء في البرقية أن
الولايات المتحدة
ستحمل
السلطة الفلسطينية
المسؤولية إذا لم يتم سحب الترشيح.
وأشارت الوثيقة إلى قرار سابق صادر في أيلول 2025 بإلغاء عقوبات
التأشيرة
المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين المعينين في بعثة فلسطين لدى
الأمم المتحدة
في
نيويورك
، مضيفة أن إعادة النظر في الإجراءات لا تزال خيارا قائما.
ولم يصدر تعليق فوري من البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، فيما قالت
وزارة الخارجية الأمريكية
إنها تأخذ التزاماتها بموجب اتفاقية
مقر الأمم المتحدة
على محمل الجد، لكنها لا تعلق على إجراءات التأشيرات في الحالات الفردية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعثرت فيه خطة ترامب لقطاع غزة، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية ورفض حركة حماس التخلي عن سلاحها. كما أشارت البرقية إلى أن منصور كان قد سحب ترشحه لرئاسة الجمعية العامة في وقت سابق تحت ضغط أمريكي، لكنها حذرت من أنه إذا انتُخب نائبًا للرئيس، فقد يظل قادرًا على ترؤس بعض جلسات الجمعية العامة.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئيس الجمعية العامة وستة عشر نائبا للرئيس في الثاني من حزيران، بينما تتمتع البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، من دون حق التصويت.
مقالات ذات صلة
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تعلق على تهديدات ترامب
18:05 | 2026-04-05
الامارات تستنكر ما تضمنته قوائم الإحداثيات المودعة من العراق لدى الأمم المتحدة
14:43 | 2026-02-22
بيان جديد من الخارجية بشأن إيداع العراق خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة
12:32 | 2026-02-22
العراق يودع قوائم إحداثيات خطه الأساس لدى الأمم المتحدة
14:55 | 2026-02-21
