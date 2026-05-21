وأشارت المصادر إلى أن المسودة الإيرانية تركز على الأحكام الإطار العامة والتفاصيل الدقيقة.وجاء في تقرير الوكالة: " تعد ردا على النص الذي أرسلته ، في حين يركز النص الإيراني على الأحكام الإطار العامة، والتفاصيل، وكذلك خطوات كضمانات لاحترام أي اتفاق محتمل".ولفتت "إيسنا" إلى أن زيارة قائد الجيش الباكستاني منير إلى ، الخميس، تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتمهيد الأرضية لاعتماد مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. غير أن الوكالة أشارت في الوقت ذاته إلى أن تجاوز الخلافات يتطلب من التخلي عن تطلعاتها العسكرية.وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت أن طهران تدرس تعليقات واشنطن على النص المحتمل للاتفاق، مؤكدة أن الجانبين يتبادلان التعليقات استنادا إلى المقترحات الإيرانية المكونة من 14 نقطة.كما قالت مصادر ومسؤولون، منذ أيام، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال دون حل للقضابا الجوهرية.