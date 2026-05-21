رويترز: مجتبى خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران

كشفت وكالة رويترز، اليوم الخميس، ان المرشد الأعلى في السيد مجتبي الخامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل البلاد.

ووصل الباكستاني محسن نقوي الى العاصمة الإيرانية لايصال الرد الأمريكي على المقترح الإيراني الأخير.