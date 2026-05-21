تقرير أميركي: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية بسرعة قياسية

وأكّدت 4 مصادر مطلعة للشبكة أنّ الجيش الإيراني يعيد تنظيم صفوفه بوتيرة أسرع بكثير مما كان مقدراً، بما في ذلك استبدال منصات إطلاق الصواريخ وقدرات إنتاج الأسلحة الرئيسية التي تضررت سابقاً.وتُشير التقديرات الأميركية إلى أنّ قد تستعيد قدرتها الكاملة على شن هجمات بالطائرات المسيّرة في غضون 6 أشهر فقط، وهو جدول زمني تجاوز كافة التوقعات الاستخباراتية السابقة.وبحسب المصادر، يعود هذا التعافي السريع إلى عوامل عدّة، أبرزها الدعم الروسي والصيني، إضافة إلى أنّ الضربات الأميركية والإسرائيلية لم تكن بالعمق الذي كان مأمولاً من قبلهم.وتكشف المعطيات أنّ نسبة كبيرة من صواريخ كروز الدفاعية الساحلية لا تزال سليمة، نظراً لعدم تركيز الحملات الجوية على تلك الأصول.