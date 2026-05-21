منظمة حقوقية: إيران أعدمت عراقيين سراً بتهمة التجسس لصالح دولة عربية

وذكرت المنظمة، أن "السلطات الإيرانية نفذت عملية إعدام سرية بحق رجلين عراقيين بتهمة التجسس لصالح دولة عربية، بعد احتجازهما وتعريضهما للتعذيب، بحسب ما ذكرته المنظمة".وتابعت، أن "الرجلين ينحدران من مدينة ، وهما علي نادر (27 عاماً) وفضل شيخ كريم (29 عاماً)".وأضافت أن "المعتقلين تعرضا للتعذيب خلال فترة احتجازهما قبل تنفيذ حكم الإعدام، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن توقيت التنفيذ أو طبيعة الإجراءات القضائية التي اتُّبعت في القضية".