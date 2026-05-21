بينهم عمرو واكد وإيدي كوهين.. النيابة المصرية تحجب حسابات تهاجم الدولة

وتضم قائمة الحسابات المحظورة: - عبدالله الشريف - - أسامة جاويش - هيثم - - سامي - خالد السيرتي - شريف عثمان - هشام صبري.وبحسب قرار النيابة، فإن هؤلاء الأشخاص ثبت استخدامهم حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مسيء إلى مؤسسات الدولة وبث خطابات تحريض وكراهية وتثير الفتنة بين الشعب وإذاعة معلومات مغلوطة، متجاوزين بذلك حدود الرأي والتعبير التي تجيزها تلك المنصات، وهو ما يشكل جرائم جنائية.وأوضح القرار أن الحجب يشمل حسابات هؤلاء الأشخاص على جميع المنصات: وإكس وانستجرام وتيك توك وتليجرام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.كما قررت النيابة موافاة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرارات الحجب لمخاطبة المواقع المسؤولة عن إدارة المنصة.كما قررت النيابة حظر حساب الإسرائيلي .