ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وسنحصل على اليورانيوم عالي التخصيب

وقال ، في تصريحات عاجلة، إن " تتحكم بالكامل بمضيق هرمز عبر حصار يشكل جداراً فولاذياً"، مضيفاً أن " قضت على 75% من قدرات الصاروخية".وأضاف أن "بلاده تسعى إلى ضمان فتح أمام الملاحة من دون فرض أي رسوم"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وستقوم بتدميره، مشدداً على أنه لا يمكن السماح ببقائه داخل إيران".وأشار ترامب إلى أن " تقوم بعمل جيد"، مدعياً أن "الحصار البحري المفروض يمنع وصول السفن إلى إيران أو مغادرتها".وأوضح أن "واشنطن تواصل المفاوضات مع ، قائلاً: "سنرى إلى أين ستؤول الأمور، لكننا سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى".ولفت إلى أن "التقديرات تشير إلى تكبد إيران خسائر تصل إلى 500 مليون دولار يومياً"، مجدداً التأكيد على أن "الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب".