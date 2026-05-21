واشنطن تعلن فرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة تقويض سيادة لبنان

تعلن فرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة تقويض سيادة

أعلنت ، الخميس، عن فرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة تقويض سيادة لبنان.



وقالت الخارجية الأمريكية، وفق ، "فرضنا عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب_الله وتقويض سيادة "، موضحة أن "الأشخاص المستهدفون يساعدون على عرقلة مسار السلام والتعافي في لبنان".

ولفتت الخارجية الأمريكية الى أن "العقوبات تشمل نوابا بالبرلمان ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين".

وكشفت "المستهدفون بالعقوبات يعرقلون جهود نزع سلاح حزب الله ويخدمون أجندة في لبنان"، مضيفة "استمرار حزب الله في التسلح ورفضه نزع سلاحه يحولان دون تحقيق الاستقرار في لبنان".

وتابعت الخارجية الأمريكية " تعلن مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات تعطل آليات حزب الله المالية"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات ليست سوى البداية وكل من يتعاون مع حزب الله سيحاسب"، وفق الخارجية الأمريكية.