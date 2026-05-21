موسكو ترفض "أساليب العنف" الأمريكية ضد كوبا

وقال وفق وكالة "ريا "،: "نحن نعتقد أنه لا يمكن الموافقة على ذلك الضغط الذي يمارس على كوبا. نحن نعتقد أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق مثل هذه الأساليب.. أساليب العنف على قادة سابقين أو حاليين للدول. في الواقع، لسنا نرى هذا لأول مرة. نحن لا نوافق".

يأتي هذا الموقف الروسي بعد أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الأربعاء، توجيه اتهامات للرئيس الكوبي السابق راؤول وخمسة من العسكريين ، وذلك في قضية إسقاط طائرتين مدنيتين تابعتين لمنظمة "الإخوة إلى الإنقاذ" عام 1996. وأوضحت الوزارة أنه في حالة إدانة المتهمين، فإن أقصى عقوبة تنتظرهم قد تصل إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.



من جانبها، دافعت الحكومة الكوبية عن موقفها، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها آنذاك كانت "عمل دفاع شرعي عن النفس"، يتوافق مع والمعايير الدولية في مجال الطيران.



ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوتر بين وهافانا، حيث تتهم كوبا بدعم جهات خارجية، بينما تشدد من إجراءاتها الاقتصادية والدبلوماسية ضد الجزيرة الكاريبية.