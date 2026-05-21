بينها العراق.. سبع دول في "أوبك+" تدرس زيادة إنتاج النفط

وأشارت المصادر إلى أن الزيادة المستهدفة قد تصل إلى نحو 188 ألف برميل يوميا، مع التأكيد على أن القرار النهائي لم يحسم بعد وأن التصريحات تمت بشرط عدم الكشف عن الهوية.وبحسب المعطيات، حافظ التحالف على مستويات إنتاج مستقرة خلال الربع الأول من عام 2026، قبل أن يبدأ برفع تدريجي للأهداف الشهرية اعتبارا من أبريل، حتى مع استمرار النزاع، كما تم تقليص وتيرة الزيادات منذ مايو، في سياق تغييرات داخلية بعد انسحاب الإمارات من منظمة " " وتحالف "أوبك+".وتشير بيانات أوبك إلى تراجع إنتاج دول التحالف إلى 33.19 مليون برميل يوميا في أبريل، مقارنة بـ 42.77 مليون برميل يوميا في فبراير، مع انخفاض إنتاج دول بنحو 9.9 مليون برميل يوميا.كما تأثرت الدول التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة مثل والعراق والكويت، إضافة إلى الإمارات قبل انسحابها بشكل مباشر بتداعيات الحرب.وتضم مجموعة الدول السبع المعنية بالاجتماع: السعودية، ، ، الجزائر، كازاخستان، ، وسلطنة .