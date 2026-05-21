أول تعليق لحزب الله اللبناني بعد العقوبات الأمريكية

اعتبر اللبناني، الخميس، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة محاولة ترهيب للشعب اللبناني.



وقال الحزب في بيان، "العقوبات الصادرة عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني"، موضحا أن "العقوبات الأمريكية تأكيد على صوابية خيارنا ولن يكون لها أي تأثير على خياراتنا".

ولفت الى أن "استهداف الضباط اللبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية"، مضيفا "على السلطة أن تدافع عن مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية حفاظا على السيادة الوطنية".

وكانت أعلنت، الخميس، عن فرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة تقويض سيادة ، وفق بيان للوزارة.