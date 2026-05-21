تقييم استخباراتي يكشف: إيران قد تهاجم إسرائيل بشكل مفاجئ

وأفاد موقع "واللا" العبري بأن "احتمالية تبرز لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفقا لهذا السيناريو، بأن النظام الإيراني، الذي لا يزال يحاول دفع المفاوضات مع الأمريكيين إلى الأمام، قد يرصد مؤشرات في ، وبشكل عام، جاهزية عسكرية أمريكية ملموسة لشن هجوم على ، فيستبق ذلك بهجوم مفاجئ بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد دول الخليج والمنطقة، وإسرائيل".

وذكر "واللا" أن الجيش الإسرائيلي تمكن في عمليتي "الأسد الصاعد" و"زئير الأسد"، من مباغتة النظام الإيراني وتنفيذ هجمات "معقدة وناجحة"، وصرحت مصادر أمنية بأنه لا يمكن استبعاد احتمال أن تحاول إيران في الحالة الراهنة استباق أي خطوة هجومية إذا ما وُضعت هذه قيد التنفيذ.



وبناء على ذلك، تم تعزيز منظومات الإنذار في العسكرية (أمان)، وسلاح الجو، وقسم العمليات في ، كما عقد قسم التخطيط بقيادة اللواء هيدي زيلبرمان وضباط كبار في القسم سلسلة من المحادثات مع نظرائهم الأمريكيين، بهدف تحسين جاهزية الإنذار وتبادل المعلومات حول أي تحركات استثنائية في إيران، تحسباً لسيناريو الحد الأقصى ووفقاً للاستعدادات الدفاعية.