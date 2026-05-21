أمام مجلس الأمن.. كشف تفاصيل خطة غزة من 15 بنداً

وتقوم الخطة على مبدأ "الخطوات المتبادلة" بين وحركة حماس، مع وجود لجنة تحقق مستقلة تشرف على تنفيذ كل مرحلة.وقال ملادينوف إن الخطة تستند إلى مبدأ "سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد"، لكنه أوضح أنه "لتجنب سيناريو الاستسلام العلني لحماس، لن يطلب من أي فصيل فلسطيني مسلح تسليم أسلحته إلى إسرائيل"، مضيفا أن الأسلحة ستنقل بدلا من ذلك إلى " لإدارة ".وأشار المسؤول الدولي إلى أن "إسرائيل ربطت التزامها الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بموافقة حماس على مسار نزع السلاح التدريجي"، موضحا أن الخطة تتضمن تفكيكا تدريجيا للسلاح الفردي ودمج عناصر الشرطة التابعة لحماس ضمن جهاز أمني تشرف عليه لجنة تكنوقراط.وأضاف أن "إسرائيل قدمت ضمانات بتنفيذ التزاماتها، بما في ذلك وقف الهجمات وتوسيع إدخال المساعدات الإنسانية، فور موافقة حماس على بنود الاتفاق"، مؤكدا في الوقت نفسه أن تل أبيب ستكون مطالبة بتنفيذ تعهداتها قبل الانتقال إلى المراحل التالية من الخطة.يشار الى أن الرئيس الأمريكي اقترح إنشاء مجلس السلام في أيلول 2025، عندما أعلن خطته لإنهاء حرب إسرائيل على غزة، ثم أوضح لاحقا أن صلاحيات هذا المجلس الذي سيتولى رئاسته، ستتوسع لتشمل حل نزاعات أخرى في مختلف أنحاء العالم إلى جانب غزة، وهو الدور الذي كانت تضطلع به بشكل تقليدي.