الموانئ العراقية تستنفر بعد معلومات عن فقدان سفينتين ترفعان العلم البوليفي

وجاء في بيان للموانئ، "تعلن لموانئ استنفار جميع كوادرها في قسم السيطرة البحرية ومركز البحث والإنقاذ ضمن حدود المياه الإقليمية العراقية، وذلك عقب ورود معلومات بشأن فقدان سفينتين"، مؤكدة أن "أقسامها البحرية لم تتلق أي نداء استغاثة من السفينتين (Bridge 1) و(Bridge 2) اللتين ترفعان العلم البوليفي".وأوضحت الشركة أنها تلقت "رسائل إلكترونية من الجهات الامنية في عدد من موانئ ، ومن مالكي السفينتين، تضمنت طلب تزويدها بأية معلومات تتعلق بالسفينتين المذكورتين، وذلك بسبب فقدان الاتصال مع طاقميهما وصعوبة التواصل معهما خلال الفترة الماضية".وبينت الموانئ أن "السفينتين لم تدخلا المياه العراقية، كما أن الأقسام البحرية المختصة، بما فيها السيطرة البحرية ومركز البحث والانقاذ، لم تتلق أي اتصال أو نداء استغاثة من طاقمي السفينتين، ولا تتوفر لديها أية معلومات عن موقعهما الحالي".وأكدت الشركة العامة لموانئ العراق أن "عمليات المتابعة مستمرة عبر أنظمة التتبع الإلكتروني بالأقمار الاصطناعية، وبالتنسيق مع إدارات البحث والإنقاذ في دول المنطقة، وسيتم الإعلان عن أي معلومات أو مستجدات فور ورودها".