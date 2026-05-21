مصدر إيراني يكشف "النقاط العالقة" مع واشنطن

وأضاف المصدر ⁠أن اليورانيوم المخصب في ⁠إيران ‌وسيطرة ⁠على ما ⁠زالا من ⁠بين النقاط العالقة.وتعهد الرئيس الأميركي ⁠ترامب الخميس، بأن تحصل في نهاية المطاف على مخزون من اليورانيوم ‌عالي التخصيب، على الرغم من تصريحات إيران ‌بأنها ‌لن تسلمه.وفي حديث للصحفيين في ، قال : "سنحصل عليه. لسنا بحاجة إليه، ‌ولا نريده. ‌ربما ⁠ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن نسمح لهم بحيازته".وفي ما يتعلق بالملاحة البحرية، قال ترامب: "لا نريد رسوم عبور على مضيق هرمز"، في إشارة إلى أهمية ضمان حرية حركة التجارة والطاقة عبر الممر المائي الحيوي.وذكر مصدران إيرانيان كبيران وفق "رويترز"، أن المرشد الإيراني أصدر توجيها يقضي بعدم نقل اليورانيوم، الذي يصل إلى درجة نقاء تقترب من مستويات صنع أسلحة ‌نووية، إلى الخارج.من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ⁠للصحفيين الخميس، إن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت ‌طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز.وشدد روبيو على أنه "لا ‌أحد في ‌العالم يؤيد نظام الرسوم. هذا غير مقبول بالمرة، وسيُعيق أي اتفاق دبلوماسي ‌إذا ما استمرت ‌إيران ⁠في السعي وراءه. لذا، فهو يُشكل تهديدا للعالم، وهو أمر غير ⁠قانوني ‌تماما".