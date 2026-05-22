مصدر إيراني يكشف "النقاط العالقة" مع واشنطن
المزيد
160 وفاة جديدة والاشتباه بإصابة 671 شخصا بفيروس إيبولا
دوليات
2026-05-22 | 01:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
وزارة الصحة
في
الكونغو
تسجيل 160 وفاة والاشتباه بإصابة 671 شخصا بفيروس إيبولا.
وقالت الوزارة إنه "تم تأكيد 64 إصابة وست وفيات من خلال الفحوصات المختبرية".
وذكرت
منظمة الصحة
العالمية يوم الأربعاء أنه تم تسجيل ما يقرب من 600 حالة مشتبه بها وأكثر من 130 وفاة مشتبه بها، وقالت الوكالة إن العدد الحقيقي للإصابات من المرجح أن يكون أعلى بكثير نظراً لعدم الإبلاغ عن جميع الحالات.
وفي أوغندا المجاورة، قالت
وزارة الصحة
إنه لم يتم اكتشاف أي إصابات جديدة تضاف إلى الحالتين المؤكدتين سابقا واللتين تعودان لمواطنين كونغوليين، وذكرت الوزارة أن أحد المريضين قد توفي، بينما ظهرت نتيجة فحص المريض الثاني سلبية للفيروس للمرة الثانية يوم الأربعاء وظل تحت العلاج.
ووفقا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن التفشي بدأ في مقاطعة إيتوري بشمال شرق
الكونغو
، والتي تحد أوغندا وجنوب
السودان
، ويعد هذا التفشي السابع عشر المسجل للإيبولا في الكونغو منذ عام 1976.
ويشمل هذا التفشي سلالة "بونديبوجيو" النادرة من فيروس
الإيبولا
، والتي لا يوجد لها لقاح أو علاج محدد، مما يجعل احتواء الوضع أمرا صعبا للغاية.
ويعد الإيبولا مرضا شديد العدوى ومهددا للحياة وينتقل عبر الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو سوائل الجسم، وقد توفي أكثر من 11 ألف شخص خلال وباء الإيبولا في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2015.
مقالات ذات صلة
تفشي فيروس "إيبولا" يتسبب بتأجيل قمة إفريقية في الهند
09:06 | 2026-05-21
ولاية أمريكية تسجل حالة وفاة بفيروس "هانتا"
16:02 | 2026-05-18
إصابة شخص بفيروس "هانتا" في كندا
16:09 | 2026-05-16
إسبانيا تعلن إصابة أحد مواطنيها بفيروس "هانتا"
17:05 | 2026-05-11
