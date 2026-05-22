احتجاز زوجين فرنسيين بتهمة التخلي عن طفليهما

وأفادت إذاعة "آر تي بي" نقلا عن الوطني، بأنه "تم نقل البالغين، وهما امرأة، 41 عاما، ورجل، 55 عاما، إلى لاستجوابهما بعد أن تعرف عليهما أحد المارة على شرفة مقهى في بلدة فاطيما وأبلغ السلطات".ونقلت الإذاعة عن بيان للشرطة أن "الزوجين يشتبه في ارتكابهما جرائم تتعلق بالعنف المنزلي فضلا عن التخلي عن الطفلين وإهمالهما".وربطت السلطات القضية بشقيقين صغيرين يبلغان من العمر ثلاثة وخمسة أعوام عثر عليهما يبكيان ووحدهما على طريق ناء في بلدية ألكاسير دو سال، على بعد حوالي 60 كيلومترا ، مساء الثلاثاء.وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن "الطفلين دخلا قبل أيام قليلة فقط مع والدتهما وزوج والدتهما".ووفقا لقناة "سي إن إن البرتغال"، فإن "الطفلين كانا يعيشان مع والدهما في ويزعم أنهما اختطفا من قبل والدتهما"، وأفاد التقرير أن "الأب البيولوجي للصبيين كان قد أبلغ عن اختفائهما في فرنسا".