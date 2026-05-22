بعد فرض عقوبات على سفيرها في لبنان.. اول رد رسمي من ايران

وذكرت الوزارة في بيان تابعته ، "ندين بشدة الإجراء غير القانوني وغير المبرر الذي اتخذته الأميركية بفرض عقوبات على رؤوف شيباني، المعين لدى ".وأضافت "نعتبر هذا الإجراء نموذجًا آخر لما تصفه بالتمرد وعدم اكتراث بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق ، ولا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول".وذكر "كما ندين بشدة الإجراء الأميركي بفرض عقوبات على عدد من نواب في اللبناني، ومسؤولين من ، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين اللبنانيين".