وزير الداخلية الباكستاني يبحث مع عراقجي مسودة "اتفاق مؤقت" مع واشنطن

وتأتي زيارة نقوي، إلى جانب زيارة قائد الجيش الباكستاني منير، في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى بلورة إطار عام للمسار التفاوضي بين وطهران.وبحسب مصادر مطلعة، تشمل المباحثات مناقشة بعض التفاصيل الفنية وإجراءات ، إضافة إلى الضمانات المتبادلة بين الجانبين.تقليص نقاط الخلافوكشفت مصادر إيرانية، الخميس، أن المقترح الأخير الذي نقلته إلى عبر الوساطة ساهم في تقليص بعض نقاط الخلاف بين الطرفين.لكن المصادر نفسها أكدت أن الوصول إلى تفاهم نهائي ما يزال يتطلب، بحسب تعبيرها، "تراجع واشنطن عن خيار التصعيد العسكري ووسوسة الحرب".وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصاعد الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من انهيار الهدنة الهشة التي أعقبت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الجانبين.