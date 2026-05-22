اخطر واعقد عمليات الموساد.. تفاصيل جديدة غير مسبوقة حول تفجير البيجر

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصدر إيراني يكشف "النقاط العالقة" مع واشنطن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اخطر واعقد عمليات الموساد.. تفاصيل جديدة غير مسبوقة حول تفجير البيجر

دوليات

2026-05-22 | 04:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اخطر واعقد عمليات الموساد.. تفاصيل جديدة غير مسبوقة حول تفجير البيجر
415 شوهد

السومرية نيوز – دولي
كشف ضابط سابق في جهاز "الموساد" الإسرائيلي تفاصيل غير مسبوقة عن عملية "تفجيرات البيجر" والتي استهدفت الآلاف من أفراد حزب الله في ايلول 2024 عبر تفجير أجهزة الاتصال الخاصة بهم.

وفي حوار مع صحيفة "جيروزاليم بوست" وصف الضابط آدم فاين، (وهو اسم مستعار لمسؤول أمني إسرائيلي متقاعد، حسب الصحيفة) تلك العملية بأنها "واحدة من أخطر وأعقد العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية".
وقال الضابط الذي نشر مؤخراً كتاباً عن تلك العملية بعنوان "الرسالة المصيرية"، إن "الموساد اعتمد على اختراق معقد لسلسلة التوريد، من خلال شخصيات وشركات حقيقية تعاملت سابقاً مع حزب الله".
ويوضح أن "امرأة تُدعى تيريزا أدت دوراً محورياً في إقناع الحزب بزيادة طلبه من 500 جهاز سنوياً إلى 5000 جهاز في آذار 2024، ضمن حملة قادتها مسؤولة بالموساد تحت غطاء تجاري".
وكشف أن "الموساد واجه تحديات هائلة لتجهيز هذا العدد الكبير من الأجهزة خلال وقت قصير، لدرجة تحويل صالة الرياضة ومناطق الترفيه داخل مقاره إلى خطوط إنتاج مؤقتة لتجميع أجهزة النداء"، مشيرا إلى أن "الموساد كان يخشى أن تكتشف إيران العملية نظراً لقدراتها التقنية المتقدمة مقارنة بحزب الله، وقد دار داخل الحزب نقاش واسع حول شراء الأجهزة الجديدة، وسط شكوك وتحذيرات من اختراق أمني محتمل، لكن الحاجة لاستبدال أجهزة الاتصال القديمة دفعت الحزب إلى المضي في الصفقة".
وذكر ان "نقاشاً واسعاً دار داخل الحزب حول ما إذا كان ينبغي شراء أجهزة البيجر، وكانت هناك بالفعل أصوات معارضة للجهاز الجديد".
وكان الحزب يتعامل بريبة إضافية عندما تأتي شركة مصنّعة لتعرض منتجا، بدلا من أن يبادر الحزب بنفسه للتواصل مع الشركة.
وقال المعارضون للجهاز الجديد إن "الحزب يحتاج أولًا إلى إجراء فحص شامل ومراجعة الخيارات المنافسة".
وأشار فاين إلى أن "أحد العوامل التي دفعت الصفقة إلى الأمام هو أن جهاز الاتصال الذي كان الحزب يستخدمه لم يعد يُباع، ما أجبره على التغيير مهما كان الثمن".
وأوضح فاين أن "الحزب كان يعتبر كل انتقال إلى جهاز جديد مخاطرة كبيرة وفرصة لإعادة تقييم السوق والمنتجات المتاحة، وهو ما منح الموساد نافذة زمنية ضيقة جداً لاختراق سلسلة التوريد الخاصة بالحزب"، لافتا إلى أن "أي تغيير صغير في شبكة الإمداد بين تايوان ولبنان كان سيدفع حزب الله للمطالبة بتفسيرات دقيقة".
ويظهر الكتاب حجم التحدي الذي واجهه الموساد لإيجاد شخص قادر على إقناع حزب الله بتجاوز شكوكه.
كما أوضح فاين أن "حراس التكنولوجيا في الحزب كانوا يبحثون عن أجهزة تنصت وليس عن متفجرات، وهو ما منح الموساد أفضلية حاسمة".
كيف أقنعت "تيريزا" الحزب
ويذكر الكتاب كيف استدرج الموساد عنصرا من حزب الله إلى كمين لمنعه من كشف الأجهزة، وكيف استخدم طرفاً ثالثاً لم يكن على علم بالخطة".
ويتحدث فاين عن الوسيط "تيريزا" التي تلقت في آذار 2024 اتصالا من حزب الله يطلب رفع طلبه من أجهزة البيجر من 500 جهاز سنويًا إلى 5000 جهاز.
ويقول إن "هذه القفزة الهائلة لم تحدث صدفة، بل كانت جزءا من حملة قادتها مسؤولة كبيرة في الموساد تُدعى عينات، تواصلت مع تيريزا تحت غطاء سيدة أعمال باسم ليلي".
وكانت تيريزا تنتمي إلى شركة قائمة أصلًا ولها تعاملات سابقة مع حزب الله.
ويقول فاين إن "الشركة كانت حقيقية، وإسرائيل لم تكن تسيطر عليها"، مضيفًا أن "هذا شكل مزيجا قويا جدًا لاختراق سلسلة توريد جماعة شديدة الشك مثل حزب الله".
ولم تتم الصفقة الأصلية، التي تضاعفت لاحقًا بشكل هائل، إلا من خلال مزيج من علاقة تيريزا السابقة مع رئيس شركة "غولد أبولو" هسو تشينغ كوانغ، ومن خلال توجيهات ليلي لتيريزا بشأن كيفية التعامل معه وإقناعه.
ويتناول الكتاب نقاشات داخلية حادة داخل الموساد بدأت منذ عام 2019 حول جدوى تطوير عملية جديدة باستخدام أجهزة النداء إلى جانب خطة أجهزة اللاسلكي القديمة.
وأبدى بعض المسؤولين خشيتهم من أن "يؤدي أي فشل إلى كشف العمليتين معاً وخسارة سنوات من العمل السري".
وأوضح فاين أن "أجهزة النداء كانت أكثر مرونة من أجهزة اللاسلكي، لأنها قابلة للاستخدام في أوقات السلم والحرب، بينما كانت أجهزة اللاسلكي مرتبطة بظروف ميدانية محددة".
وكشف الكتاب أيضاً عن خلاف بين الموساد والجيش الإسرائيلي حول توقيت تنفيذ العملية في ايلول 2024.
ففي حين رأى رئيس الأركان الإسرائيلي أن "توقيت الحرب قد لا يكون مناسباً، اعتبر الموساد أن العملية وصلت إلى مرحلة لا يمكن التراجع عنها".
وفي النهاية، جرى تنفيذ التفجيرات بشكل متتالٍ، عبر أجهزة النداء ثم أجهزة اللاسلكي، ما تسبب بحالة ارتباك واسعة داخل حزب الله، ومهّد لضربات إسرائيلية لاحقة.
ويشير فاين إلى أن "العملية لم تكن مجرد نجاح استخباراتي، بل نتاج سنوات من العمل السري المعقد".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
Play
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-21
Play
العراق في دقيقة 21-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-21
Play
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-21
Live Talk
Play
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Play
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
Play
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
Play
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
Play
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
Play
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
Play
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
Play
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
Play
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-21
Play
العراق في دقيقة 21-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-21
Play
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-21
Live Talk
Play
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Play
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
Play
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
Play
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
Play
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
Play
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
Play
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
Play
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19

اخترنا لك
رسالة للحجاج المنشغلين بالتصوير في الكعبة
04:57 | 2026-05-22
وزير الداخلية الباكستاني يبحث مع عراقجي مسودة "اتفاق مؤقت" مع واشنطن
04:07 | 2026-05-22
بعد فرض عقوبات على سفيرها في لبنان.. اول رد رسمي من ايران
03:28 | 2026-05-22
محكوم بالاعدام.. كيف مول الحرس الثوري سريا؟
03:26 | 2026-05-22
رسو 5 بواخر في العقبة استعدادا لنقل حمولتها الى العراق
03:13 | 2026-05-22
النقاط العالقة في مفاوضات واشنطن وطهران
01:52 | 2026-05-22

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.