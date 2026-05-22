رسالة للحجاج المنشغلين بالتصوير في الكعبة

وأشار الأزهري المصري إلى أن "النظر إلى عبادة، وأن الانشغال بأمور أخرى يُبعد عن روح العبادة".وأضاف حمودة، أن "على الحذر من الانشغال بغير الشعائر الإسلامية، والتركيز على التقرب إلى الله".من جانبه، أكد الشيخ أن "من ينشغل بتصوير الكعبة أو كتابة أسماء أشخاص دون التركيز على العبادة، ينقص أجره"، مطالباً "الحجاج بترك الانشغال بالدنيا والتركيز على روحانية ".من جانبه، رد الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء على سؤال حول جواز الأضحية بالتقسيط أو عبر بنكي، قائلاً: "يجوز لمن لديه قدرة على سداد القرض، كما يمكن الشراء عبر جمعية أو سلف من الأقارب".وأوضح النجار أن "على الإنسان عدم تكليف نفسه فوق طاقته، لأن الأضحية سنة وليست فرضاً، محذراً من أن الحصول على قرض بفوائد دون قدرة على السداد لا يصح، وعلى كل مسلم اختيار ما يناسبه".