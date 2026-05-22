ابرز بنود مسودة نهائية لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية

وقال المصدر في تصريح نقلته وسائل إعلامية وتابعته ، ان "نص الاتفاق المرتقب بين أميركا وإيران يتضمن وقف فوري وشامل وغير مشروط للنار على جميع الجبهات ووقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية وإنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات ورفع تدريجي للعقوبات الأميركية مقابل التزام ببنود الاتفاق".وأضاف ان "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور الإعلان الرسمي عنه من قبل الطرفين"، مشيرا الى ان "نص الاتفاق تضمن التزام متبادل بعدم استهداف البنى التحتية عسكرية أو المدنية أو الاقتصادية ووقف العمليات العسكرية والحرب الإعلامية".فيما كشف ‏مصدر باكستاني ان "التفاؤل الحذر هو عنوان الاتصالات الجارية حاليا حول الاتفاق المزمع"، مشيرا الى انه "لا بديل عن اتفاق مرحلي بين وطهران".وذكر ان "تقليل الفجوات ليس سهلا لأن لدى كل طرف سقفا عال من المطالب"، موضحا ان "القضايا الكبرى بالاتفاق تحتاج إلى مدى زمني طويل في التفاوض".وتابع ان "أميركا وإيران تتمسكان بموقفيهما بشأن اليورانيوم"، لافتا الى ان "قائد الجيش الباكستاني ينتظر نتائج مباحثات بطهران خاصة بعد لقاءه عراقجي، ومستعد للسفر إلى شريطة أن تُنجز الصيغة النهائية لنص الاتفاق".