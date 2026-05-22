واشنطن بصدد اصدار عقوبات تطال مسؤولين أمنيين وإداريين في لبنان

ونقلت العربية الحدث عن المصادر قولها ان "عقوبات ستطال مسؤولين أمنيين وإداريين بالدولة لتسهيل عمل الوحدة 900 بحزب الله"، مبينة ان "أميركا تبحث عن ملفات تتعلق بمساعدة مجلس الجنوب على تشييد منشآت عسكرية بالجنوب والبقاع الغربي".وأضافت ان "هناك تحقيق باستخدام بعض منشآت من قبل الوحدة 900 في حزب الله"، مشيرة الى ان "لائحة الأشخاص الذين تمّت التوصية بفرض عقوبات عليهم بشأن طويلة".وبينت ان " لديها لائحة بعشرات الضباط بالجيش اللبناني الذين ثبت أنهم يتعاملون مع حزب الله"، لافتة الى ان "ضباطا بالجيش سهلوا مرور أسلحة لحزب الله إلى جنوب الليطاني بعد حصر السلاح إضافة الى تخطّي الحواجز الأمنية باتجاه الجنوب".