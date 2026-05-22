وزير الخارجية الامريكي: نرغب جميعاً في التوصل إلى اتفاق مع إيران

وقال روبيو أن " تواصل العمل للتوصل إلى اتفاق مع يتضمن فتح والتخلي عن برنامجها النووي"، مشيراً إلى "وجود تقدم في المباحثات، لكنه شدد على أن الوصول إلى اتفاق نهائي لم يتحقق بعد".وأوضح روبيو أن " تدرس خيارات بديلة في حال رفضت فتح مضيق هرمز"، لافتاً إلى أن "مبادرة وبريطانيا المتعلقة بالمضيق ستكون فعالة فقط إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".وأشار إلى أن " لا تحتاج إلى مساعدة خارجية بشأن إيران، لكنها سترحب بأي دعم يقدم لها"، مضيفاً أنه "لم يتم تقديم طلب محدد إلى للمساعدة في ملف مضيق هرمز".وكشف عن "وجود تنسيق مع عدة دول بشأن إيران"، مبيناً أن "باكستان تعد الطرف الرئيسي في جهود التنسيق الحالية".وفي سياق متصل، انتقد روبيو "القيود المفروضة على استخدام القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا خلال أوقات الحرب"، معتبراً أن "ذلك يثير تساؤلات حول أهمية هذه القواعد ودورها الاستراتيجي".