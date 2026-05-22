الحرس الثوري يعلن التحكم الكامل بحركة ناقلات النفط في هرمز

وذكرت العلاقات العامة للقوات البحرية للحرس الثوري في بيان أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، عبرت 35 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، بعد الحصول على الترخيص وبالتنسيق وتأمين الأمن من قبل للحرس الثوري".يذكر أن كانت قد أعلنت سابقا عن إنشاء هيكل خاص لتنظيم عبور السفن في مضيق هرمز، حيث تعطلت الحركة لأكثر من شهرين ونصف بسبب الصراع بين إيران والولايات المتحدة.يشار إلى أن وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية. وأعلنت وطهران في 8 أبريل وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت إيران فرض قواعد خاصة للعبور عبر مضيق هرمز.