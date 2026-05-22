وفد تفاوضي قطري يصل إلى طهران للمساعدة في إنهاء الحرب مع إيران

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن الوفد يسعى لتقريب وجهات النظر بين وطهران، في ظل استمرار الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني وسيطرة على ، رغم تقلص الفجوات في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة.وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي وجود “إشارات إيجابية” في مسار التفاوض، مشيراً إلى أن باكستان ما تزال الوسيط الرئيسي في المحادثات، فيما يأتي التحرك القطري ضمن مساعي دول لمنع اتساع التصعيد في المنطقة.