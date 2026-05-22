السعودية تعلن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج إلى الأراضي المقدسة

وذكر للجوازات الفريق سليمان بن الربيعة في تصريحات صحفية، أن "عدد القادمين لأداء مناسك تجاوز 1.5 مليون حاج حتى اليوم".وأوضح ،أن "أكثر من 1.4 مليون حاج وصلوا عبر المنافذ الجوية، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية نحو 45 ألف حاج، في حين وصل حوالي 6 آلاف حاج عبر المنافذ البحرية".