نقابة البحريين العراقيين تدعو لتحرك عاجل بشأن بحارة محتجزين قرب المياه الإيرانية

وقالت النقابة في بيان، ورد لـ ، إنها تتابع “باهتمام بالغ وقلق كبير” أوضاع البحارة العراقيين من خلال التواصل المستمر مع الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة، لمعرفة مصيرهم وضمان سلامتهم.وأضافت أن البحارة الذين تعرضت سفنهم للحجز من قبل القوات الأميركية يعملون على متن سفن أجنبية وليست عراقية، مشيرة إلى أن الأمر يستوجب تحركاً عاجلاً من قبل والقنوات الدبلوماسية لضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع عوائل البحارة، مشددة على مواصلة المتابعة حتى الكشف عن جميع تفاصيل الحادث وضمان سلامة الطواقم البحرية العراقية.