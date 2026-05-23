واشنطن تستعد لقصف ايران

وتؤكد الشبكة أنه حتى مساء الجمعة، لم يُتخذ أي قرار نهائي بشأن إمكانية توجيه ضربات جديدة.وكان موقع أكسيوس قد أفاد سابقًا بأن الرئيس الأمريكي يميل إلى توجيه المزيد من الضربات ضد بسبب استيائه من سير المفاوضات.ووفقًا للموقع، عقد الرئيس الأمريكي اجتماعًا صباح أمس الجمعة مع نائب الرئيس جيه. دي. فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية ، ومسؤولين آخرين في الإدارة، حيث تم خلاله "إطلاعه على تفاصيل وضع المفاوضات والسيناريوهات المختلفة في حال فشلها".وأفاد مصدر للموقع بأن "أصبح أكثر استياءً من سير المفاوضات" في الأيام الأخيرة.