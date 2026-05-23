وساطة باكستانية أخيرة لمنع هجوم أمريكي كاسح على إيران

وتبادل وزير الخارجية عراقجي وقائد الجيش الباكستاني في اجتماع بالعاصمة ، واستمر حتى وقت متأخر من ليل الجمعة، وجهات النظر حول آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب الأمريكية والإسرائيلية المفروضة على ، حسب ما أفادت به وكالة "إيسنا" الإيرانية.وأضافت الوكالة: ان "الجانبين ناقشا أيضا استراتيجيات تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة ".وأكدت الخارجية الإيرانية أمس الجمعة، أن "الاتفاق مع ليس وشيكا"، موضحة أن زيارة قائد الجيش الباكستاني منير إلى طهران هي استمرار للمسار الدبلوماسي.يشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لا تزال متواصلة بوساطة باكستان، بهدف التوصل إلى إطار اتفاق بين الجانبين.وكان الباكستاني سيد محسن نقوي، قد زار طهران مرتين خلال الأسبوع الجاري، حمل رسالة من الجانب الأمريكي إلى المسؤولين الإيرانيين، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الإيراني