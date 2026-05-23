إيران تتهم دول الخليج والأردن بمشاركة أمريكا بالحرب

وجّه مندوب الدائم لدى ، ، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس ، حول "اعتراف المسؤولين الأمريكيين بدور ومشاركة دول جنوب والأردن في العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران".وأشار إيرواني، في رسالته، إلى "بعض المراسلات الأخيرة من دول جنوب الخليج إلى ، ومزاعمها التي لا أساس لها من الصحة، وتصريحات علنية أدلى بها مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم الرئيس الأمريكي وقيادة (سنتكوم)، أكدوا فيها صراحةً مشاركة دول جنوب الخليج والأردن في الحرب العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".ولفت إيرواني إلى أن تلك الدول أعلنت أنها "شاركت جنباً إلى جنب مع " في هذا العدوان، بما في ذلك توفير قواعد ومنشآت عسكرية، ودعم لوجستي وعملياتي، وتبادل المعلومات، وتنسيق الدفاع الجوي، ومنح حق الوصول إلى المجال الجوي في الحرب العدوانية ضد إيران.وفي الرسالة، أثار مندوب إيران الدائم المسؤولية الدولية لدول جنوب الخليج، بما فيها قطر والبحرين والكويت والمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة والأردن، "لمشاركتها في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتسهيله"، وأكد أن هذه الدول، بصفتها دولا مسؤولة، ملزمة بتعويض إيران تعويضا كاملا عن الأضرار التي لحقت بها، بما في ذلك جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن أفعالها غير المشروعة دوليا.