كارثة منجم الصين تتفاقم.. 90 قتيلا حتى الآن

وذكرت في وقت سابق أن انفجار الغاز وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة في منجم ليوشين يو للفحم في منطقة ⁠يوان حيث كان 247 عاملا يعملون تحت الأرض.ودعا الرئيس السلطات إلى "عدم ادخار أي جهد" في علاج المصابين وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، وأمر بإجراء تحقيق شامل لتحديد سبب الحادث ومساءلة صارمة وفقا للقانون.وكرر هذه التعليمات، داعيا إلى نشر المعلومات في الوقت المناسب وبدقة، وإلى المساءلة الصارمة.وذكرت ‌إدارة ⁠الطوارئ المحلية في تشين يوان أن عمليات الإنقاذ مستمرة، ويجري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.