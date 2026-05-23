الجيش الإسرائيلي يعلن حالة تأهب قصوى

ويستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن يقرر الرئيس الأميركي تنفيذ عمل عسكري ضد خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تنسيق وثيق مع .ووفقا للتقرير، تقدر أن المفاوضات بين وطهران لن تفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق، وأن الخيار العسكري سيُنفذ، بينما يتعامل الجيش الإسرائيلي مع الوضع على أساس أن الهجوم "قد يقع خلال أيام".وتأتي هذه الاستعدادات ضمن مهلة زمنية قصيرة حددها ، الذي أعلن مؤخرا أنه كان على وشك توجيه ضربة، قبل أن يمنح بضعة أيام إضافية لمحاولة وساطة تقودها باكستان وقطر.ونقل مصدر أميركي للقناة 12، أن ترامب "يشعر بإحباط متزايد من مسار المفاوضات مع ".والجمعة أعلن الرئيس الأميركي أنه سيبقى في واشنطن، ولن يحضر حفل نجله، موضحا أن قراره جاء بسبب "التطورات الأخيرة".وجاء تصريح ترامب في وقت تحاول به باكستان التوسط، لسد الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران في المفاوضات المتعثرة.وبحسب مصادر مطلعة، فإن حالة الإحباط المتزايدة لدى الرئيس الأميركي قد تدفعه إلى اتخاذ قرار بشأن "عمل حاسم" ضد النظام الإيراني، بهدف "إعلان النصر" من وجهة نظره، وإنهاء المواجهة.وتخشى إسرائيل من أن التوصل إلى اتفاق يمنح طهران تخفيفا للعقوبات، من دون معالجة مخاوفها بشأن ملفي النووي والصواريخ البالستية الإيرانية.وحسب القناة 12، يؤكد مسؤولون إسرائيليون وجود تفاهم مع الولايات المتحدة يقضي بعدم السماح لطهران بالاحتفاظ بقدرات تخصيب اليورانيوم.وأوضح مسؤولون وفقا للقناة، أن "أي اتفاق لا يشمل ذلك يبدو خيارا غير منطقي على الإطلاق".كما أشار التقرير إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى اتفاقا مرحليا يمنح طهران مكاسب اقتصادية وسياسية، مع تأجيل الملفات الأمنية الأساسية إلى مراحل لاحقة.