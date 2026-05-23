الكشف عن مخطط لاغتيال إيفانكا ترامب بأيدٍ عراقية

– دولي

بعد مضي أيام عدة على اعتقال القيادي في كتائب العراقية، السعدي بتركيا من قبل قوات أميركية، كشفت مصادر مطلعة أن "ابنة الرئيس الأميركي ، إيفانكا كانت هدفًا لمحاولة اغتيال".



وزعمت المصادر أن "لقيادي العراقي كان يسعى لاستهداف عائلة ردًا على مقتل قائد ، بطائرة مسيّرة أميركية في قبل ست سنوات".

خريطة لمنزلها

وقال نائب الملحق العسكري السابق في انتفاض قنبر، للصحيفة: "بعد مقتل سليماني كان السعدي يخبر الناس حوله قائلاً يجب قتل إيفانكا وحرق منزل ترامب كما أحرق هو منزلنا".

كما أضاف "سمعنا أن كان لديه خريطة لمنزل إيفانكا في فلوريدا". كما أكد مصدر ثانٍ مخطط لقتلها.

ونشر السعدي على حسابه في منصة إكس عام 2021، خريطة تُظهر المنطقة السكنية في فلوريدا التي يقع فيها منزل إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، الذي تبلغ قيمته 24 مليون دولار، مرفقة بتهديد باللغة العربية جاء فيه: "أقول للأميركيين انظروا إلى هذه الصورة واعلموا ألا قصوركم ولا جهاز الخدمة السرية سيحميكم.. نحن الآن في مرحلة المراقبة والتحليل. قلت لكم إن انتقامنا مسألة وقت". ولفتت المصادر إلى أن "السعدي البالغ من العمر 32 عامًا، قدم تعهدًا إلى الإيراني بقتل إيفانكا، بل وكان بحوزته مخطط لمنزلها في فلوريدا"، وفق ما نقلت صحيفة بوست.وزعمت المصادر أن "لقيادي العراقي كان يسعى لاستهداف عائلة ردًا على مقتل قائد ، بطائرة مسيّرة أميركية في قبل ست سنوات".خريطة لمنزلهاوقال نائب الملحق العسكري السابق في انتفاض قنبر، للصحيفة: "بعد مقتل سليماني كان السعدي يخبر الناس حوله قائلاً يجب قتل إيفانكا وحرق منزل ترامب كما أحرق هو منزلنا".كما أضاف "سمعنا أن كان لديه خريطة لمنزل إيفانكا في فلوريدا". كما أكد مصدر ثانٍ مخطط لقتلها.ونشر السعدي على حسابه في منصة إكس عام 2021، خريطة تُظهر المنطقة السكنية في فلوريدا التي يقع فيها منزل إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، الذي تبلغ قيمته 24 مليون دولار، مرفقة بتهديد باللغة العربية جاء فيه: "أقول للأميركيين انظروا إلى هذه الصورة واعلموا ألا قصوركم ولا جهاز الخدمة السرية سيحميكم.. نحن الآن في مرحلة المراقبة والتحليل. قلت لكم إن انتقامنا مسألة وقت".

إلى ذلك، كشف قنبر أن "السعدي كان قريبًا من سليماني ويعتبره بمثابة الأب، خاصة بعد وفاة والده أحمد كاظمي، وهو عميد إيراني، عام 2006".

وأوضح المتحدث أن "القيادي نشأ في بغداد وتربى بشكل أساسي على يد والدته العراقية، لكنه أُرسل لاحقاً إلى للتدريب لدى الحرس الثوري".

وأضاف أنه "أسس فيما بعد شركة سفريات متخصصة في الرحلات الدينية، ما أتاح له السفر حول العالم للتواصل مع خلايا إرهابية".

اتهامات بتنفيذ 18 هجوما

وكان الرجل الثلاثيني اعتُقل في يوم 15ايار وتم تسليمه إلى ، حيث يواجه اتهامات بتنفيذ 18 هجومًا ومحاولات هجوم في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب وزارة العدل.

كما اتهمته وزارة العدل، بالوقوف وراء هجمات على أهداف أميركية ويهودية، منها إلقاء قنابل حارقة على بنك "نيويورك ميلون" في أمستردام بمارس الماضي، وطعن ضحيتين يهوديتين في لندن في أبريل، وإطلاق نار على مبنى القنصلية الأميركية في تورونتو أيضًا في آذار.

وعند اعتقاله في تركيا، كان بحوزته جواز خدمة عراقي، وهو وثيقة سفر خاصة تُمنح لموظفي الحكومة، ولا يمكن الحصول عليها إلا بموافقة العراقي، ما سمح له بالتنقل بسهولة وبفحوصات أمنية محدودة في المطارات العراقية واستخدام صالات كبار الشخصيات، وفق الصحيفة.