مصدر إيراني يكشف "النقاط العالقة" مع واشنطن
المزيد
تفضيلاتي
الكشف عن مخطط لاغتيال إيفانكا ترامب بأيدٍ عراقية
دوليات
2026-05-23 | 03:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,170 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
بعد مضي أيام عدة على اعتقال القيادي في كتائب
حزب الله
العراقية،
محمد باقر
السعدي بتركيا من قبل قوات أميركية، كشفت مصادر مطلعة أن "ابنة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إيفانكا كانت هدفًا لمحاولة اغتيال".
ولفتت المصادر إلى أن "السعدي البالغ من العمر 32 عامًا، قدم تعهدًا إلى
الحرس الثوري
الإيراني بقتل إيفانكا، بل وكان بحوزته مخطط لمنزلها في فلوريدا"، وفق ما نقلت صحيفة
نيويورك
بوست.
وزعمت المصادر أن "لقيادي العراقي كان يسعى لاستهداف عائلة
ترامب
ردًا على مقتل قائد
فيلق القدس
،
قاسم سليماني
بطائرة مسيّرة أميركية في
بغداد
قبل ست سنوات".
خريطة لمنزلها
وقال نائب الملحق العسكري السابق في
السفارة العراقية
بواشنطن
انتفاض قنبر، للصحيفة: "بعد مقتل سليماني كان السعدي يخبر الناس حوله قائلاً يجب قتل إيفانكا وحرق منزل ترامب كما أحرق هو منزلنا".
كما أضاف "سمعنا أن كان لديه خريطة لمنزل إيفانكا في فلوريدا". كما أكد مصدر ثانٍ مخطط
الساعدي
لقتلها.
ونشر السعدي على حسابه في منصة إكس عام 2021، خريطة تُظهر المنطقة السكنية في فلوريدا التي يقع فيها منزل إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، الذي تبلغ قيمته 24 مليون دولار، مرفقة بتهديد باللغة العربية جاء فيه: "أقول للأميركيين انظروا إلى هذه الصورة واعلموا ألا قصوركم ولا جهاز الخدمة السرية سيحميكم.. نحن الآن في مرحلة المراقبة والتحليل. قلت لكم إن انتقامنا مسألة وقت".
إلى ذلك، كشف قنبر أن "السعدي كان قريبًا من سليماني ويعتبره بمثابة الأب، خاصة بعد وفاة والده أحمد كاظمي، وهو عميد إيراني، عام 2006".
وأوضح المتحدث أن "القيادي نشأ في بغداد وتربى بشكل أساسي على يد والدته العراقية، لكنه أُرسل لاحقاً إلى
طهران
للتدريب لدى الحرس الثوري".
وأضاف أنه "أسس فيما بعد شركة سفريات متخصصة في الرحلات الدينية، ما أتاح له السفر حول العالم للتواصل مع خلايا إرهابية".
اتهامات بتنفيذ 18 هجوما
وكان الرجل الثلاثيني اعتُقل في
تركيا
يوم 15ايار وتم تسليمه إلى
الولايات المتحدة
، حيث يواجه اتهامات بتنفيذ 18 هجومًا ومحاولات هجوم في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب وزارة العدل.
كما اتهمته وزارة العدل، بالوقوف وراء هجمات على أهداف أميركية ويهودية، منها إلقاء قنابل حارقة على بنك "نيويورك ميلون" في أمستردام بمارس الماضي، وطعن ضحيتين يهوديتين في لندن في أبريل، وإطلاق نار على مبنى القنصلية الأميركية في تورونتو أيضًا في آذار.
وعند اعتقاله في تركيا، كان بحوزته جواز خدمة عراقي، وهو وثيقة سفر خاصة تُمنح لموظفي الحكومة، ولا يمكن الحصول عليها إلا بموافقة
رئيس الوزراء
العراقي، ما سمح له بالتنقل بسهولة وبفحوصات أمنية محدودة في المطارات العراقية واستخدام صالات كبار الشخصيات، وفق الصحيفة.
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-22
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
