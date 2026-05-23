بقوة 5.9 درجة.. تسجيل هزة أرضية في هاواي الأمريكية



ـ دولي



اكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً قوته 5.9 درجة قريبة من هوناوناو-نابوبو في جزيرة هاواي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.





وفقا لعلماء الزلازل، وقع الزلزال اليوم السبت على بعد 12 كيلومترا جنوب بلدة هوناونو-نابوبو التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2500 نسمة. وتمركز بؤرة الزلزال على عمق 24.5 كيلومتر.



ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة جراء الزلزال.