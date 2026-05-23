ضجة عيد الأضحى بسبب الجاموس "دونالد ترامب" النادر (صورة)

ويبلغ وزن حوالي 700 كيلوغرام، ويُربى في مزرعة في منطقة نارايانجانج قرب العاصمة دكا، لُقب بـ" " بسبب خصلة الشعر الأشقر المتدلية على جبهته، وهي سمة يقول كثيرون إنها تحاكي تسريحة الشعر المميزة للزعيم الأمريكي.ويتوافد العشرات من الناس يوميا إلى المزرعة، وكثيرون يسافرون من مقاطعات بعيدة لالتقاط صور سيلفي ومقاطع فيديو مع هذا الحيوان ذي اللون غير المعتاد، والذي سرعان ما انتشر بشكل واسع على .وقال مالك المزرعة مريدها: "أخي الأصغر أطلق على الجاموس اسم لأن الشعر على مقدمة رأسه يشبه دونالد ترامب".وأضاف: "على الرغم من مظهره اللافت، إلا أنه هادئ جدا بطبيعته. إنه جاموس مهق، وهذا النوع من الحيوانات يكون لطيفا بشكل عام ولا يصبح عدوانيا إلا إذا أُستفز".