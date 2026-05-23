إيران ترد على تهديدات أمريكا: ستؤدي إلى هزائم أكبر

وأكد المتحدث باسم أن الرئيس الأميركي "لا يملك خيارًا سوى قبول مطالب الشعب الإيراني والاعتراف بحقوق "، في إشارة إلى المفاوضات الجارية والتصعيد العسكري القائم.ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن طلائي قوله إن "تأمين مطالب الشعب الإيراني، سواء في ساحات المعارك أو عبر الدبلوماسية، هو السبيل الوحيد للخروج من الحرب الثالثة المفروضة من قبل العدو الأميركي والإسرائيلي".وأضاف أن "عدم امتثال العدو للمطالب المشروعة للشعب الإيراني سيؤدي إلى تكبيد وإسرائيل خسائر أكبر وهزائم متتالية".كما شدد على أن قبول المقترحات الإيرانية من شأنه أن يمنع "المزيد من الأضرار والتكاليف" الناتجة عن استمرار الحرب، ليس فقط على الشعب الأميركي، بل أيضًا على .