اعتباراً من اليوم.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي ممنوع من دخول فرنسا

وقال وزير الخارجية الفرنسي بارو في منشور على منصة "إكس"، إن القرار "‌يعكس الغضب ‌إزاء ⁠معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها ⁠إلى ‌ ".وطالب بارو، إلى جانب نظيره الإيطالي، بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف.وأتى القرار الفرنسي عقب نشر مقطع فيديو يظهر تنكيلا بناشطين كانوا ضمن "أسطول الصمود" المتضامن مع غزة.