مسؤول إيراني يعلن التوصل لمذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني: ننتظر الرد الأمريكي

وقال المسؤول الإيراني في تصريحات نقلتها ، وتابعتها ، "توصلنا لمذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وننتظر الرد الأمريكي".مذكرة التفاهم – بحسب المسؤول – "تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز ومغادرة قوات منطقة الحرب، كما انها لا تشتمل على القضايا النووية لأنها معقدة وتحتاج إلى وقت كاف للتفاوض"، لافتاً إلى انه "بعد 30 يوما من الاتفاق يمكن فتح باب للمفاوضات النووية"، مؤكداً أنه "ليس بإمكان أن تقدم تنازلات أكثر مما تنص عليها مذكرة التفاهم".وأضاف، "كان مقررا أن يعلن قائد جيش باكستان عن مذكرة التفاهم في لكنه غادر للتنسيق مع ".ولفت إلى أن " كان لها دور أساسي في صياغة مذكرة التفاهم وكان هناك تواصل للوسطاء مع واشنطن".