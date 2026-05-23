ترامب ينشر خريطة لإيران ملونة بالعلم الأمريكي

وكتب على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة "تروث سوشيال"، " في الشرق الأوسط؟".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول إيراني، بالتوصل لمذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني لانهاء الحرب بين والولايات المتحدة.وقال المسؤول الإيراني في تصريحات نقلتها ، وتابعتها ، "توصلنا لمذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وننتظر الرد الأمريكي".مذكرة التفاهم – بحسب المسؤول – "تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز ومغادرة قوات منطقة الحرب، كما انها لا تشتمل على القضايا النووية لأنها معقدة وتحتاج إلى وقت كاف للتفاوض"، لافتاً إلى انه "بعد 30 يوما من الاتفاق يمكن فتح باب للمفاوضات النووية"، مؤكداً أنه "ليس بإمكان إيران أن تقدم تنازلات أكثر مما تنص عليها مذكرة التفاهم".