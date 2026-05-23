14 بنداً و60 يوماً.. إيران تكشف تفاصيل مذكرة إنهاء الحرب

وقال بقائي في تصريحات تابعتها ، إن "مذكرة التفاهم تشمل 14 بنداً لإنهاء الحرب، فيما سيتم بحث التفاصيل ضمن مدة تمتد من 30 إلى 60 يوماً"، مبيناً أن " لا يمكنها سجل في الملف النووي بعد انسحابها من الاتفاق والاعتداء عليها".وأضاف، أنه "لا يمكن توقع الوصول إلى نتيجة نهائية خلال فترة محدودة بسبب التجارب السلبية السابقة"، لافتاً إلى أن "حضور الوفد خلال الأيام الماضية جاء لتسهيل بعض بنود مذكرة التفاهم".وأوضح بقائي، أن "الأمور تحركت خلال هذا الأسبوع باتجاه تقليل نقاط الخلاف، إلا أن هناك نقاطاً ما تزال بحاجة إلى نقاش"، مؤكداً أن "التركيز حالياً ينصب على إنهاء الحرب، أما الحديث عن الملف النووي خلال 30 أو 60 يوماً فهو مسألة منفصلة".وأشار إلى أن "المهلة الزمنية الواردة في مذكرة التفاهم لن تبدأ ما لم يُستكمل التفاهم على المذكرة بشكل نهائي".