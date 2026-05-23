سوريا ترد على قرار العراق: لا تفشي للحمى القلاعية

وقال مدير العلاقات العامة في للمنافذ والجمارك السورية، مازن ، "تم التواصل بشكل مباشر مع الجانب العراقي، وأبلغناهم بشكل واضح أن هذا الأمر منفي تماما، وأنه لا يوجد أي وباء أو انتشار مرضي في يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وخصوصا أن القرارات المتعلقة بالحجر البيطري أو منع الاستيراد والعبور يجب أن تبنى على حالات موثقة ومثبتة وفق الأصول والمعايير البيطرية الدولية، لا على معلومات غير مؤكدة أو تقديرات غير دقيقة".واشار علوش الى أن تصدير المواشي السورية لا يزال مستمرا بشكل طبيعي عبر ، وكذلك عبر الموانئ السورية، دون تسجيل أي ملاحظات صحية أو اعتراضات من الجهات المختصة في الدول المستوردة.كما أكد استمرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة بالتواصل مع الجانب العراقي لمعالجة هذا الملف، ووقف أي إجراءات غير مبررة، من شأنها الإضرار بمصالح المربين والتجار، وحركة التبادل التجاري بين البلدين.وقبل يومين، أعلنت ، عن توقف "ترانزيت" دخول الحيوانات الحية من سوريا باتجاه ودول لحماية الثروة الحيوانية.وقالت الوزارة في بيان، "اتخاذ إجراء وقائي واحترازي مؤقت يقضي بإيقاف حركة مرور (الترانزيت) للحيوانات الحية القادمة من سوريا والمتجهة نحو العراق ودول الخليج".وجاء هذا القرار - وفق البيان - على "خلفية ورود معلومات دقيقة تؤكد انتشار مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الأبقار والأغنام في عدد من المحافظات السورية".وأوضحت الوزارة أن "هذا الإجراء الفوري يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية المحلية، ومنع تسرب أو انتقال الأمراض الوبائية العابرة للحدود"، مبينة أن "الإجراءات الصحية والبيطرية تُطبق بكل حزم وبدون تمييز على جميع الدول، بناءً على التقارير الرسمية، نظام الرصد الوبائي، والمتابعة الإعلامية المستمرة للوضع الصحي في دول الجوار".