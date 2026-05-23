ترامب "متردد" بشأن القصف او الاتفاق مع إيران: القرار قد يتخذ غداً!

ونقل الموقع عن قوله، إنه "متردد بنسبة 50 بالمئة بين الاتفاق مع أو القصف"، مشيراً إلى أن "اجتماعاً سيعقد اليوم لكبار المستشارين بشأن المسودة الأخيرة للاتفاق، وقد يتم اتخاذ القرار غداً".وأضاف ترامب، بحسب أكسيوس، "سألتقي في وقت لاحق اليوم مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة أحدث رد إيراني، وقد ينضم إلينا فانس (نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس)".وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الترقب بشأن مصير المفاوضات الجارية بين وطهران، وسط حديث عن مسودة تفاهمات جديدة تتعلق بإنهاء الحرب والملف النووي الإيراني.