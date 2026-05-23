ترامب يضع شرطا جديدا لتوقيع اتفاق مع إيران

وضع الرئيس الأمريكي ، السبت، شرطا جديدا لتوقيع اتفاق بين بلاده وإيران.

وقال وفق اللقناة 12 الإسرائيلية: "لن أبرم اتفاقا إذا لم يكن جيدا بالنسبة لإسرائيل".

وكانت باكستان كشفت، اليوم السبت، أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وسبق أن كشف موقع "أكسيوس"، اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي لا يزال متردداً بشأن التعامل مع ، بين المضي باتفاق أو إلى الخيار العسكري.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الترقب بشأن مصير المفاوضات الجارية بين وطهران، وسط حديث عن مسودة تفاهمات جديدة تتعلق بإنهاء الحرب والملف النووي الإيراني.