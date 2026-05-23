إطلاق نار قرب البيت الأبيض
إسبانيا.. اعتقالات وقمع خلال استقبال ناشطي "أسطول الصمود"
دوليات
2026-05-23 | 15:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
232 شوهد
شهد مطار لويو في
بلباو
مواجهات وعمليات قمع نفذتها شرطة إقليم الباسك بحق متضامنين وناشطين مؤيدين لفلسطين كانوا يستقبلون أعضاء "أسطول الصمود العالمي" العائدين من رحلتهم باتجاه
غزة
.
وذكرت تقارير محلية أن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص خلال التدخل الأمني، ووجهت إليهم تهم "العصيان الخطير ومقاومة السلطات والاعتداء على عناصر الأمن"، فيما أعلنت
إدارة الأمن
في إقليم الباسك فتح تحقيق داخلي للتأكد مما إذا كان تدخل العناصر "متوافقا مع التعليمات المعمول بها".
واتهم ناشطون الشرطة باستخدام العنف المفرط ضد المشاركين في الاستقبال، بينما عبر أعضاء في الأسطول عن غضبهم مما وصفوه بـ"الاعتداء الوحشي" بعد أيام من الاحتجاز وسوء المعاملة في
إسرائيل
.
وقال الناشط لوكا ريميرو، أحد المشاركين في الأسطول، إن الشرطة "حولت لحظة استقبال واحتفال إلى مشهد من العنف"، مضيفا أن بعض العائدين كانوا يعانون من إصابات خطيرة و"كسور في الأضلاعط نتيجة ما تعرضوا له خلال احتجازهم.
كما أعلنت الجهة المنظمة لـ "أسطول الصمود العالمي" إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الاعتداء العنيف" على المشاركين، مؤكدة أن بين المصابين أشخاصا خرجوا للتو من مراكز طبية بعد تعرضهم لـ"سوء معاملة واختطاف غير قانوني في المياه الدولية الأوروبية" على يد السلطات الإسرائيلية.
وانتقلت الاحتجاجات لاحقا من المطار إلى مركز شرطة في حي ديوستو بمدينة
بلباو
، وسط تنديد واسع من ناشطين ومنظمات داعمة لفلسطين بما جرى.
